REDE SETE SUPERMERCADOS realiza Festival de Flores e Plantas em Adamantina

Adamantina recebe, entre os dias 21 e 23 de agosto, o Festival de Flores e Plantas promovido pelo Supermercado Sete. O evento acontece no estacionamento da loja e oferece aos visitantes uma seleção de flores e plantas ornamentais trazidas diretamente de Holambra, cidade reconhecida nacionalmente como referência na produção de flores.

O festival apresenta uma diversidade de espécies para todos os estilos e ocasiões, desde plantas delicadas até flores vibrantes que transformam ambientes. Suculentas e cactos também ganham destaque, agradando colecionadores e amantes da jardinagem. Durante o evento, os produtos estarão disponíveis com preços especiais, ideais para decorar a casa, o jardim ou presentear alguém.

O Supermercado Sete mantém, em Adamantina, uma seção permanente dedicada a flores e jardinagem, com uma ampla variedade de plantas, ferramentas, adubos, regadores e demais itens essenciais para cuidados com vasos e jardins.

A loja funciona de segunda a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos, das 8h às 12h30. Localizada na Avenida Rio Branco, 1.233, a unidade conta com dois estacionamentos, caixa eletrônico do Banco 24h e ponto de recarga para veículos elétricos.

Por: Redação




