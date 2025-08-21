BOTECO DO PAVÃO realiza “Domingo Sertanejo” com Jonathan Souza & Thiago

O Boteco do Pavão, um dos bares mais tradicionais de Adamantina e região, será palco de mais um grande evento musical. No próximo domingo, dia 24 de agosto, acontece o Domingo Sertanejo, com apresentação da dupla Jonathan Souza & Thiago.

A programação começa a partir das 13h e promete atrair um público animado em busca de boa música, comida de qualidade e lazer ao ar livre.

O Boteco do Pavão é conhecido pelo ambiente acolhedor e descontraído, oferecendo um espaço aberto ideal para confraternizações entre amigos e famílias. Além da música sertaneja ao vivo, o público poderá desfrutar de cerveja gelada e do já tradicional costelão no capricho, uma das marcas do local.

Com funcionamento de quarta a domingo, sempre a partir das 10h, o Boteco do Pavão se consolidou como referência em entretenimento e gastronomia, reunindo moradores de Adamantina e visitantes da região.

O evento do dia 24 reforça a proposta do espaço de valorizar a cultura musical sertaneja e oferecer momentos de diversão em um ambiente agradável.

