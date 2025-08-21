Barretos 2025: maior festa de peão da América Latina abre as portas para 1 milhão de pessoas em edição histórica de 70 anos

Show inédito de Ana Castela transmitido para todo o país, homenagem surpresa a um grande nome da música e um parque com paisagismo renovado estão à espera de 1 milhão de pessoas que devem passar por Barretos (SP) pelos próximos dias a partir desta quinta-feira (21) para consolidar 70 anos do primeiro e maior rodeio do país.
Considerado o maior evento do gênero na América Latina e parte do imaginário de gerações, a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos completa sete décadas com números e uma estrutura que prometem fazer jus ao status que ganhou ao longo do tempo.