Acidente com três carretas e um carro causa uma morte em rodovia no interior de SP

Um acidente envolvendo quatro veículos, sendo um carro de passeio e três carretas, foi registrado na rodovia Washington Luís (SP-310), por volta de 17h desta quarta-feira (20), em São José do Rio Preto (SP). Uma pessoa morreu. O trânsito ficou interditado e, depois de mais de cinco horas, foi liberado, já no fim da noite.
A vítima foi identificada como o advogado Gláucio Rogério Gonçalves Gouveia, de 51 anos, que morreu no local. Ele era o único ocupante no carro. O veículo foi completamente esmagado pela carreta, que seguia atrás, e o prensou contra outra carreta à frente.
Uma terceira carreta, que estava atrás no mesmo sentido, também se envolveu no acidente. Em nota, a concessionária Ecovias Noroeste Paulista confirmou que atendeu ao acidente com engavetamento envolvendo quatro veículos.
Além de interditar a rodovia para o trabalho de resgate das equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária, o entorno da Washington Luís também precisou ser isolado.
Isso porque, uma das carretas transportava uma carga de ácido sulfúrico e havia risco de vazamento. Um guindaste da Polícia Rodoviária foi usado para remoção.