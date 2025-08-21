Homem morre em confronto com o Baep no interior de SP

Um homem morreu nesta quarta-feira (20) depois de uma troca de tiros com o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em um canavial entre Pederneiras e Lençóis Paulista (SP).
Conforme o Baep, o suspeito dirigia uma caminhonete quando teria atirado contra os policiais. Ele foi atingido e desarmado, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
A polícia encontrou, com o homem, armas e tabletes de maconha. O Baep informou que o homem tinha passagens por tráfico de drogas e envolvimento com o crime organizado, além de responder processos no Paraguai e no Brasil.