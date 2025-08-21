FAI adquire 2,6 mil novos mobiliários para as salas de aula

O Centro Universitário de Adamantina – FAI adquiriu 2630 novos mobiliários para as salas de aula da instituição. Ao todo, foram compradas 80 mesas para professor, 200 cadeiras estofadas e 2350 carteiras universitárias estofadas.

A iniciativa reforça o compromisso da instituição com o bem-estar dos estudantes e visa aprimorar a infraestrutura e proporcionar um ambiente de aprendizado ainda mais confortável à comunidade universitária.

Os primeiros lotes começaram a ser montados na segunda-feira e a previsão é que até o final do ano todas as salas do centro universitário estejam equipadas com as novas mesas, cadeiras e carteiras.

O investimento total realizado foi de R$ 872.323,20. Segundo o reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, a aquisição dessas novas carteiras não é apenas uma melhoria física, mas um investimento direto no sucesso da comunidade acadêmica. “Acreditamos que um ambiente de estudo de qualidade é fundamental para o sucesso de nossos alunos. Este investimento é fruto de um trabalho sério e conjunto de toda a administração pensando no aprimoramento da infraestrutura da FAI”, destacou.

Por Gustavo Amaral | FAI

