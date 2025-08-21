Definida a data e iniciados os preparativos para o 45º Leilão de Gado do Lar dos Velhos

Neste ano o tradicional Leilão de Gado do Lar dos Velhos de Adamantina chega a sua 45ª edição, com a data marcada para o dia 21 de setembro (domingo), no Recinto Poliesportivo de Adamantina.

Em conversa com a reportagem do Jornal Folha Regional, o presidente Nelson Baraldi reforçou que “toda a renda arrecadada nesta ação será revertida para a manutenção e melhoria dos serviços prestados aos nossos idosos.”

O evento começará às 10h30 e contará com o saboroso almoço beneficente que terá churrasco, vinagrete, farofa, pão e sobremesa, tudo isso acompanhado de completo serviço de bar.

O convite pode ser adquirido por meio do telefone (18) 3521 3308.

“Contamos mais uma vez com a população adamantinense, para prestigiar e participar do nosso Leilão, que é tão importante para a estabilidade das finanças da nossa entidade”, ressaltou Baraldi.

Atualmente a entidade oferece atendimento em assistência para aproximadamente 49 idosos e, principalmente, nos meses de janeiro, fevereiro e março necessita de recursos extras para manter as atividades, uma vez que é um período que não recebe repasses de verbas governamentais (união, estado e município).

Interessados em fazer doações de animais e prendas para serem ofertadas no Leilão podem entrar em contato no telefone (18) 3521 3308.

Por Folha Regional Adamantina

.