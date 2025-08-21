PACHECO & GRION conquista expressiva votação no Troféu Melhores do Ano

A Pacheco & Grion Corretora de Seguros, com sede em Adamantina e atuação também em Flórida Paulista, confirmou sua preferência junto ao público ao conquistar 46% dos votos na consulta popular do Troféu Melhores do Ano – Flórida Paulista 2025.

A pesquisa foi promovida pelo Grupo Folha Regional por meio da plataforma Google, reunindo a opinião dos internautas sobre empresas e profissionais que se destacam em diversos segmentos. O resultado consagra, mais uma vez, o reconhecimento da comunidade ao trabalho desenvolvido pela corretora.

O evento de premiação será realizado em novembro, em uma noite especial com entrega de homenagens, jantar dançante e grande festa.

Representantes da empresa, Juarez e Neto Grion, celebraram a conquista e expressaram gratidão pelo carinho recebido: “Mais um ano sendo lembrados pelo nosso trabalho é motivo de muito orgulho. Agradecemos imensamente a todos que votaram e confiam em nossos serviços.”

