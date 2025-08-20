Polícia Civil investiga o segundo furto de motocicleta em menos de um mês em Adamantina

A Polícia Civil de Adamantina iniciou investigação após o furto de uma motocicleta Honda CG 160 Titan, cor cinza, placa EWZ-6G45, na noite desta terça-feira (19). O veículo estava estacionado na Avenida Francisco Bellusci, no Distrito Industrial, em frente a uma indústria alimentícia, próximo ao campus II da FAI (Centro Universitário de Adamantina).

O crime foi descoberto por volta das 21h30, quando a proprietária retornou ao local e não encontrou a moto. Ela acionou a Polícia Militar e registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil, que agora conduz as investigações.

Além de comunicar as autoridades, a vítima divulgou o caso nas redes sociais, buscando apoio da população para localizar o veículo. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 (Polícia Civil) e 190 (Polícia Militar).

Este é o segundo caso de furto de motocicleta registrado em Adamantina em pouco mais de um mês. Em 14 de julho, uma Honda CG 125 Titan ES, cor vermelha, ano 2007, placa DTO-4F40, foi levada de um estacionamento utilizado por trabalhadores às margens da SP-294, próximo à rotatória de acesso à vicinal Plácido Rocha. Até o momento, a moto furtada em julho ainda não foi localizada, e o caso segue sob investigação.



