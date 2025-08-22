ARTIGO: Província, “Grande Irmão” e ponto quase final…

George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, foi um escritor e jornalista inglês conhecido por suas obras que criticam o totalitarismo e a manipulação da linguagem. Algumas de suas frases mais marcantes incluem: “A história é escrita pelos vencedores”, “Em tempos de engano universal, falar a verdade torna-se um ato revolucionário” e “Guerra é Paz, Liberdade é Escravidão, Ignorância é Força”.

FONTE: www.pensador.com.br/frasesdegeorgeorwell

seb@r.

Pra começar, este TEXTO, apesar disto e mais aquilo com a tal REALIDADE PROVINCIANA, deve ser considerado apenas uma SIMPLÓRIA COINCIDÊNCIA, portanto, se a CARAPUÇA SERVIR deste ou do outro lado, NADA A DECLARAR…

Também, aproveitando a oportunidade em pauta, recomendo para todos/as os/as PROVINCIANOS/AS, um dos denominados clássicos da LITERATURA MUNDIAL, ou seja, o livro “1984” de GEORGE ORWELL, ainda, o mesmo é autor de outros livros, entre os quais, A REVOLUÇÃO DOS BICHOS…

Entretanto, nestes OCASOS de um TALVEZ e PONTO QUASE FINAL, faz-se necessário registrar a presença do famigerado GRANDE IRMÃO neste CENÁRIO PROVINCIANO, bem como, o tal do ODORICO em sua SUCUPIRA dos bons e maus tempos que ficaram no passado da ficção (sic)…

Mas, neste CONTEXTO PLURAL para a maioria das ORGANIZAÇÕES que atuam na área MIDIÁTICA nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, todavia, existe, como sempre, aquela proposta mediada pelo SINGULAR, ou seja, EU SOU EU E QUEM MANDA SOU EU…

Tais DESENCONTROS sempre ocorreram e continuam ocorrendo em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL, haja vista que o pseudo PODER em nome do PODER, ainda, considerando o lado ECONÕMICO neste CENÁRIO PROVINCIANO, acaba fazendo a diferença em nome dos interesses de sempre, ou seja, o LUCRO de um jeito ou de outro…

Desta forma, diz o velho dito mais do que popular que afirma, a saber: TODO CUIDADO É POUCO, isso é, considerando que o este outro lado faz décadas que faz da PRESSÃO por meio da OPRESSÃO a sua FERRAMENTA contra a dita CONCORRÊNCIA, também, faz parte daquela turma que propaga com suas MENTES MEDÍOCRES com suas bandeiras em nome de DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA…

Não se pode deixar de lado que o PODER PÚBLICO, quando da CAMPANHA ELEITORAL, propagou para os quatro cantos provincianos a execução de uma AUDITORIA, porém, neste mês, AGOSTO, completa OITO LONGOS MESES e nada de nada com tal PROPOSTA…

Tais DESENCONTROS, também, estão mais do que presentes nos lados das PAREDES CINZAS, ou seja, a promoção e execução de uma AUDITORIA faz parte do PROJETO de quem está iniciando atividades na área PÚBLICA, porém…

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: barbosa.sebar@gmail.com

.