Motorista de carro morre após batida de frente com caminhão na SP-255

Um motorista morreu após bater o carro de frente com um caminhão, em Boa Esperança do Sul (SP), na madrugada desta segunda-feira (25). A identidade da vítima não foi divulgada.
O acidente aconteceu por volta das 2h45 no km 111 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255).
Segundo o Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do caminhão contou que seguia pela rodovia quando o carro, modelo Pálio, entrou na pista contrária e aconteceu a colisão frontal.
O motorista do carro morreu no local do acidente. Já o condutor do caminhão, que transportava 24 mil toneladas de suco, não se feriu.
A Polícia Rodoviária isolou a área até a conclusão da perícia da Polícia Científica, que deve apontar as circunstâncias do acidente.
A pista foi interditada para atendimento da ocorrência e liberada às 4h43, segundo a Arteris ViaPaulista, concessionária que administra o trecho da rodovia.
Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Artesp/Divulgação