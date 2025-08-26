Caminhões batem de frente e um cai em ribanceira na SP-191

Um acidente com dois caminhões interditou a Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Rio Claro, na tarde desta segunda-feira (25). Apesar da gravidade da colisão frontal, os dois caminhoneiros tiveram apenas ferimentos leves.
A batida aconteceu na altura do quilômetro 65, por volta de 13h30. As causas ainda são desconhecidas.
Com o impacto, um dos caminhões ficou imobilizado sobre a faixa da rodovia, enquanto o outro capotou e caiu em uma ribanceira.
A Polícia Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência. O trecho ficou interditado e liberado por volta de 16h50. O caminhão que caiu na ribanceira não foi removido até a última atualização da reportagem.
Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Arquivo pessoal