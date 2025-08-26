Frei Gilson faz história na Festa de Barretos com pegada de religioso popstar em noite de oração para 60 mil pessoas

Frei Gilson fez na noite desta segunda-feira (25) em Barretos (SP) uma das mais emocionantes de toda a história da Festa do Peão. Ao longo dos anos, a arena de rodeios mais famosa do país recebeu vários sertanejos consagrados e é o maior sonho de muitos novatos, mas ela se rendeu completamente ao fenômeno da Igreja Católica.
Com mais de 10 milhões de seguidores só no Instagram, o religioso que consegue fazer os brasileiros acordarem às 4h da manhã para rezar o rosário em lives foi capaz de esgotar a capacidade da arena.