Adamantinense Arthur Camacho é aprovado na avaliação do Grêmio Prudente

O adamantinense Arthur Camacho, filho do casal Marcos Camacho e Patrícia Marchioti (Marchioti e Camacho Sociedade de Advogados), mostrou seu bom futebol e desempenho em campo e foi aprovado nas avaliações das categorias de base do Grêmio Prudente/Presidente Prudente.

Arthur foi escolhido entres muitos garotos de Presidente Prudente e região que fizeram avaliação em dois dias na equipe futebol profissional prudentina.

O adamantinense está selecionado a integrar o elenco do Grêmio Prudente na sua categoria Sub- 11 juntamente com outros aprovados.

O pai Marcos Camacho orgulhoso com aprovação do filho na avaliação não esqueceu de analtecer Alex Diego Fratelo’s da Escolinha Fratelo’s Sport pelo encaminhamento ao time prudentino.

Arthur tem incentivo e apoio dos pais que o acompanham diariamente nas competições em que participa e atividades esportivas.

Por: Jair Kbça

