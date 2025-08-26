San Remo de Adamantina vence e está na final da Copa Alta Paulista de Veteranos

No ultimo domingo, aconteceu as partidas das semifinais da 18ª Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio Acima de 40 anos. Os dois jogos aconteceram na Praça Esportiva da ADPM (Associação Desportiva da Policia Militar) de Adamantina, que recebeu um bom público para prestigiar a maior competição regional de veteranos.

PRIMEIRO JOGO

No primeiro jogo, o jogador Rodrigo Gumiero garantiu a classificaçã da CME de Osvaldo Cruz, na final da competição com o gol na segunda etapa.

Após o time conseguir o empate no 1°tempo da partida, com gol marcado por Samuel “Japonês” (penalidade), após estar em desvantagem no placar diante do bom time do Parque Iguaçu F.C/ Paulista Veículos/ HB Auto Peças, Gumieiro foi feliz, onde do seu campo chutou para o gol adversário encobrindo o zagueiro e goleiro Alessandro “Seco”, que não puderam fazer nada olhando a bola cair nas redes. Com o gol marcado o time osvaldocruzense segurou o resultado até o apito final.

SEGUNDO JOGO

Já no segundo jogo, mesmo não estando totalmente 100% da sua condições física devido uma contusão, o experiente atacante dracenense César “Alemão” (ex pivô da Transouza/ Dracena, Coplap/ Adamantina Futsal, Oeste Presidente Prudente Futsal, C.A. Tupã/ Futsal e Futsal Italiano), mostrou seu oportunismo de atacante artilheiro e foi herói na classificação do San Remo EC Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Zé Valente/ Itamar Eletrecista/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Agroeste Tratores para as disputa da final da 18ª Copa Alta Paulista de Veteranos.

Alemão marcou os dois gols na vitória por 2 a 1, diante do bom time do Lobos F.C/ Inúbia Paulista sendo o primeiro na 1°etapa e segundo na 2° etapa

FINAIS

Com os resultados as equipes da CME de Osvaldo Cruz e San Remo de Adamantina irão fazer a grande final da 18ª Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio.

O jogo está marcado para acontecer no próximo domingo dia 30 de agosto, também na praça de esportes da ADPM em Adamantina.

O presidente da Liga Luceliense de Futebol da Alta Paulista, Osvaldo “Peixeiro” afirmou que a final será uma grande festa coroando o êxito dessa grandiosa competição regional de veteranos.

Por: Jair Kbça

.