Morre Maria Auxiliadora Micheloni, mãe do ex-prefeito Kiko e viúva do ex-prefeito Élio Micheloni

Por: Siga Mais

Morreu neste domingo (3), aos 92 anos, Maria Auxiliadora Figueiredo Micheloni, mãe do ex-prefeito de Adamantina Kiko Micheloni, e viúva do ex-prefeito Élio Micheloni. O comunicado de falecimento foi feito pela Funerária Flor de Lótus, pouco depois das 17h de hoje.

Conforme a publicação, a cerimônia de despedida ocorrerá no Memorial Flor de Lotus nesta segunda-feira (4), a partir das 6h, com sepultamento previsto para 16h no Cemitério Municipal da Saudade.

Élio Micheloni foi prefeito de Adamantina em dois mandatos: de 05/04/1969 a 02/01/1973 e de 01/01/1989 a 11/09/1990, quando faleceu e foi sucedido por Luis Hilson Lucianeti (Lulu). Kiko também governou a cidade por dois mandatos, de 01/01/2005 a 31/12/2008, e depois reeleito de 01/01/2009 a 31/12/2012.