Estudante de medicina morre em capotamento na SP-294

Um grave acidente ocorrido por volta das 4h30 da madrugada deste sábado (2), tirou a vida do jovem Leonardo Duarte, de 23 anos, estudante de medicina e morador de Tupi Paulista.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro em que Leonardo dirigia capotou na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho próximo da ETEC, entre Dracena e Tupi Paulista.

Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram apenas o veículo acidentado e o corpo do jovem, fora do carro e a cerca de 20 metros do carro. Ele foi levado para o Pronto-socorro com vida, porém, não resistiu e acabou falecendo, conforme a Polícia Militar Rodoviária.



Leonardo havia iniciado o curso de medicina neste ano em uma universidade particular de Dracena. De acordo com amigos, ele residia com os pais e tinha um irmão mais novo.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, e as causas do capotamento estão sendo investigadas pelas autoridades.

Os pais de Leonardo, Nilson Duarte e Nereide, são integrantes do Lions de Tupi Paulista.

O clima é de comoção em Tupi Paulista, onde o jovem era bastante conhecido e querido.

(Por: Redação – Foto: Jorge Zanoni)