Judocas de Adamantina conquistam medalhas no 8º Torneio de Judô de Tupã

A Associação de Judô de Adamantina se destacou no 8º Torneio de Judô de Tupã, realizado no domingo (27), com uma delegação de oito atletas que conquistaram medalhas em todas as categorias em que participaram. O evento reuniu cerca de 700 competidores de 30 academias de diferentes regiões do país, dividido entre festival e competição.

Na etapa do festival, os judocas que subiram ao pódio foram:

Lis Wenceslau Sylvestino

Henrique José Teixeira

João Lucas Fernandes Costa



Na fase competitiva, os resultados foram:

Davi Luiz Sacoman Vieira – prata, categoria sub-13, meio médio

Gabriel Arthur Rios Quinto – bronze, categoria sub-15, meio leve

Maurício Tecco Mastellini – bronze, categoria sub-15, meio médio

João Pedro Ferreira da Silva – prata, categoria adulto (faixa branca à verde), meio pesado

Felipe Baraldi Martelo – ouro, categoria adulto (faixa branca à verde), pesado,



Além disso, os atletas participaram do 1º Kangueiko, treinamento de inverno com a presença de grandes nomes do judô nacional e internacional. Com esses resultados e intercâmbio técnico, os judocas de Adamantina seguem em preparação para a fase inter-regional do Campeonato Paulista, marcada para 16 de agosto, onde somente quatro atletas por categoria avançarão à fase final.

