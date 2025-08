Campanha solidária arrecada R$ 120 mil para tratamento de paciente com câncer em Adamantina

A família do adamantinense Alexandre Borsuk, diagnosticado com um tipo agressivo de câncer, comemora uma importante conquista: a arrecadação de R$ 120 mil para a compra de um medicamento essencial ao seu tratamento. O valor, obtido por meio de uma campanha com doações via Vaquinha online e Pix, permitirá a aquisição de duas doses do remédio, consideradas fundamentais no combate à doença.

Com o montante já alcançado, a família agora se prepara para efetivar a compra do medicamento. Segundo Flávia Borsuk, esposa de Alexandre, ele foi orientado por profissionais do Hospital de Amor, em Barretos, a iniciar imediatamente o tratamento conhecido como “Terapia Alvo”. A intenção é conter o avanço da doença enquanto se aguarda a autorização judicial para o início da Imuno-Terapia — procedimento ainda não oferecido pelo SUS.

Em nome da transparência, os familiares informaram que as doações via Pix e Vaquinha foram encerradas após a meta ser atingida. No entanto, pedem que a população continue colaborando por meio da compra de números de uma rifa virtual, cuja arrecadação será destinada ao custeio de outras despesas relacionadas ao tratamento.

“As contribuições pelas plataformas de doação foram suspensas porque alcançamos o valor necessário para o medicamento. Mas seguimos pedindo o apoio de todos na compra dos números restantes da rifa, que tem como objetivo arrecadar R$ 13 mil para ajudar com os custos extras, como os efeitos colaterais da Terapia Alvo”, explicam os familiares.



Ao final, a família expressa profunda gratidão a todos que ajudaram na campanha. “Nosso agradecimento a cada pessoa que colaborou. Foi graças a essa corrente do bem que conseguimos avançar com o tratamento. Que Deus abençoe e proteja cada um, trazendo paz, saúde e alegria aos seus caminhos.”

