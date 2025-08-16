Maratonista adamantinense busca título pela segunda vez em competição em Londrina/PR

Na busca de conquistar pela segunda vez consecutiva de subir ao pódio na competição, já que no ano anterior conquistou o primeiro lugar superando bons maratonista de outros estados, o atleta adamantinense, maratonista Marcelo Henrique Rocha, funcionário da agência dos Correios local, estará competindo neste sábado (16) da Ultra 100Km Night Run Zerão em Londrina/PR.
A competição vai reunir a participação de atletas de todos estados brasileiros divididos em várias categorias.
APOIO DE PATROCÍNIO
O maratonista ainda está na luta de buscar apoio de patrocínio para despesas de transporte, alimentação e medicamentos nas viagens, nas competições em que participa.
Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Marcelo Rocha
