6ª Copa Regional Amizade de Futebol Médio de Adamantina terá abertura no dia 23 no Parque Iguaçu

Vinte uma (21) equipes divididas em três grupos com sete cada que se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos, classificando as quatros melhores pontuadas para a próxima fase, iniciam no próximo sábado (23) a corrida da disputa do título da competição mais disputada e bem organizada da alta Paulista, a tradicional 6° Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

Abertura dos jogos serão realizados na praça de esporte do Parque Iguaçu com seguintes duelos:

-No primeiro jogo às 15h30, The Kings F.C/ Adamantina enfrenta Real Maloka FC/ Bastos, no segundo Borussia FC/ Adamantina enfrenta o Atlético Pacaembuense e encerrando o River Plate FC Lucélia/ Mecânica RL enfrenta o Red Bull F.C/ Pracinha.

GRUPOS

Os Grupos estão formados e definidos nas seguintes formas confira.

GRUPO – A

-Os Primos/ Lobos FC

-Frutalis F.C/ Mirandópolis

-The Kings F.C/ Adamantina

-Vila Freitas FC

-Vila Jamil E.C

-Mirão F.C/ Inúbia Paulista

-Real Maloka FC/ Bastos

GRUPO – B

-Resenha EC

-Parque Iguaçu

-Bela Vista F.C

-Enigmáticos FC/ Adamantina

-Borussia FC/ Adamantina

-Atlético Pacaembuense

-Amigos da Bola EC/ Osvaldo Cruz

GRUPO – C

-Adamantina City

-Red Bull FC/ Pracinha

-S.E. Hookan Valen

-Liberdade FC/ Osvaldo Cruz

-Time da Roça F.C/ Pracinha

-River Plate F.C/ Lucélia

-Elite FC/Clementina FC

ORGANIZAÇÃO

Família Miranda

Por: Jair Kbça – Foto Instagram: renan_linoo

.