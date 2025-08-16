BAU DO FUTEBOL ADAMANTINENSE

Recordamos nesta edição do Fundo do Baú do Esporte Adamantinense, a equipe dos Bancários F.C. de Adamantina nos bons tempo do futebol da Cidade Jóia nos anos 80.

A equipe dos Bancários F.C. fez história no futebol adamantinense sendo considerada sempre equipe respeitada em seus jogos.

Na foto, mostra em pé da esquerda para direita: Edmilson de Castro, Roberto, André Sorroche, Sérgio Benevente “Morena”, Adão, Mikei, Robertinho (In memorian), Forato e Toninho Pantera.

Abaixados na mesma ordem: João Menin, Furtado, João Barranco, João Paulo Dall Acqua, Flávio “Kokô” e Penha.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: José Mario Toffoli

.