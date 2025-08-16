Grande final do Campeonato Interno de Futebol Médio do Banespinha acontece neste sábado

Amazonas FC e América FC decidirão quem será o campeão do 5º Campeonato Interno Adriano Machert do Banespinha de Futebol Médio de Adamantina.

A disputa final entre as duas equipes que promete ser um duelo acirrado e disputado, está marcada para este sábado (16) às 16h00.

CONFRONTOS

Nos dois confrontos realizados entre as duas equipes durante a competição os resultados foram os seguintes confira:

1° Turno

América FC 2 x 1 Amazonas FC

Gols- Catú e Caique (América FC) Vinicius Índio (Amazonas FC)

2° Turno

Amazonas FC -0 x 0- América FC

ARBITRAGEM

Rauri Miranda

ARTILHEIRO

Mateus – 06 gols (CRB FC)

ORGANIZAÇÃO

Amigos dos treinos aos sábados.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Rita Nery

.