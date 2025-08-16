Adamantina se despede da enfermeira “Cleusinha”, referência de amor, fé e dedicação

Ela dedicou mais de 30 anos de sua vida ao Pronto-socorro de Adamantina

Adamantina amanheceu em luto com o falecimento da enfermeira Cleusa Rocha de Oliveira Silva, carinhosamente chamada de Cleusinha, profissional que dedicou mais de 30 anos de sua vida ao atendimento no Pronto-Socorro da cidade. Reconhecida pela vocação e pelo carinho com que tratava cada paciente, ela deixa um legado de amor, fé e exemplo para familiares, amigos e toda a comunidade.

Durante os últimos dias, familiares, colegas de trabalho e uma cidade inteira se mobilizaram em oração pela recuperação de Cleusinha. Foram cinco dias de clamor coletivo que demonstraram o quanto ela era querida e admirada. Apesar da dor da perda, a família ressalta que sua história de luta e superação será lembrada como inspiração.

Ao lado do esposo Davi, Cleusinha construiu uma vida marcada pela união e pelo amor. Também deixa os filhos Davi Júnior e Leonardo, a nora Vanessa e o netinho Conrado, que era apaixonado pela avó. O carinho estende-se ainda aos irmãos, sobrinhos, demais familiares e incontáveis amigos, todos impactados pela sua partida.

Descrita como uma mulher de fé, Cleusinha tinha amor pela família, pelos animais, pelas flores e, sobretudo, pelas vidas que ajudou a salvar e cuidar em sua profissão. Seus colegas lembram dela como uma profissional que não reclamava das dificuldades e que sempre colocava o próximo em primeiro lugar, sendo considerada por muitos como alguém verdadeiramente levantada por Deus para a missão de servir.

Para os familiares, como o cunhado Cid Santos, a irmã Selma e as sobrinhas Manuela e Brenda, a saudade é imensa, mas acompanhada da certeza de que sua vida foi exemplo de amor ao próximo. “O céu hoje comemora a chegada de mais uma vida querida e amada, que sempre estará em nossa memória e influenciará eternamente a nossa história”, destacaram.

Em Adamantina, a lembrança de Cleusinha não será marcada apenas pela dor da perda, mas pela gratidão por tudo o que ela representou. Sua trajetória profissional e pessoal permanecerá como testemunho de dedicação, fé e humanidade.