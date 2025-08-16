Governador do Rotary Club realiza visita oficial em Adamantina

Na última terça-feira (12), Adamantina recebeu a visita oficial do governador do Rotary Club, Marco Antônio de Araújo, acompanhado de sua esposa, Regina. A agenda incluiu visitas a projetos sociais apoiados pelo Rotary, entrevistas à imprensa local e reuniões com a diretoria e membros da família rotária do município.

Durante a tarde, o casal conheceu iniciativas realizadas por meio de Subsídios Globais, entre elas a Pediassuite da APAE de Adamantina, com investimento de 37 mil dólares, e o projeto “Salvando Vidas”, no Pronto-Socorro da Santa Casa, no valor de 58 mil dólares. Ambos contam com a parceria de clubes de outros países. Além disso, visitaram projetos desenvolvidos com Subsídios Distritais em entidades como a Casa do Garoto, o Lar Cristão de Meninas, o Projeto Asa, a Rede de Combate ao Câncer e o IAMA.

Segundo o governador, essas iniciativas têm gerado mudanças duradouras nas comunidades atendidas, impactando positivamente a qualidade de vida da população.

Às 16h, Marco Antônio concedeu entrevista à Rádio Brasil, com os jornalistas Sabia e Cleide Tineti. Na ocasião, ele destacou a satisfação em acompanhar os trabalhos do Rotary de Adamantina e ressaltou que o lema do ano rotário, “Unidos para Fazer o Bem”, reforça a necessidade de atrair novos associados e fundar novos clubes, ampliando a capacidade de ação da instituição.

À noite, o governador participou de reunião com a diretoria do Rotary Club de Adamantina, presidida pela rotariana Gislaine Simonceli Targa. Durante o encontro, foi apresentado um balanço das atividades realizadas, seguido de elogios à atuação do clube local, que mantém ativa toda a família rotária: Rotary, Rotaract, Interact e Casa da Amizade.

Na sequência, em reunião festiva, os presidentes de cada segmento apresentaram os projetos em andamento e os que ainda estão em fase de planejamento. O momento também marcou a posse de novos associados do Interact e do Rotaract, em sintonia com a proposta internacional de fortalecer o quadro associativo.

Representando o poder público municipal, a vice-prefeita Lúcia Haga entregou ao governador o Decreto de Hóspede Oficial do Município, reforçando a parceria entre a Prefeitura e o Rotary em ações voltadas à comunidade.

Encerrando a programação, Marco Antônio, carinhosamente chamado de Marquinho, e sua esposa Regina agradeceram a acolhida calorosa, destacaram a relevância das iniciativas visitadas e desejaram sucesso à presidente Gislaine e a todos os rotarianos adamantinenses.



(Por: Redação / Informações: Francisco Lupo)

