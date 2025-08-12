RESIDENCIAL RECANTO DOS PÁSSAROS: infraestrutura moderna e qualidade de vida

O Residencial Recanto dos Pássaros, um dos empreendimentos mais promissores da região, segue em ritmo acelerado com as obras de instalação da rede elétrica e iluminação pública. Toda a iluminação será em tecnologia LED, proporcionando mais segurança, economia e sustentabilidade para os futuros moradores.

Com grande parte da infraestrutura já implantada, o loteamento vai ganhando forma e se destacando como uma excelente opção para quem busca morar bem ou investir com segurança. O projeto, assinado por Rubens Galdino, Arthur Miyamura e Sylvio Bortoletto, valoriza a qualidade de vida, unindo localização estratégica, acessibilidade e planejamento.

Entre Adamantina e Lucélia, próximo ao bairro Dorigo e ao Residencial Itália, o Recanto dos Pássaros oferece fácil acesso à cidade, ao mesmo tempo em que garante a tranquilidade de um ambiente residencial planejado, rodeado pela natureza e com excelente valorização.

Com uma pequena entrada facilitada, o residencial permite financiamento direto em até 200 vezes, tornando-se uma oportunidade imperdível para sair do aluguel ou construir patrimônio.

Vale ressaltar que são as últimas unidades. Os interessados podem visitar o plantão de vendas instalado no próprio residencial e obter todas as informações para garantir sua unidade. Informações pelo WhatsApp: (18) 99204-2852.

Por Folha Regional Adamantina

