Atropelamento por moto deixa idosa em estado grave em Adamantina

Na noite de hoje, um grave acidente envolvendo uma pedestre idosa e uma motocicleta aconteceu no cruzamento da Alameda Padre Nóbrega com a General Isidoro, no centro de Adamantina.

Segundo informações colhidas no local pela nossa reportagem, com a chegada do Corpo de Bombeiros de Adamantina, a vítima foi encontrada em estado grave no local. Os Bombeiros contaram com o apoio da ambulância do município e realizaram os primeiros atendimentos, estabilizou a pessoa e a encaminhou com urgência ao pronto socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A polícia registrou a ocorrência e a perícia foi acionada para investigar as causas do atropelamento e apurar responsabilidades.