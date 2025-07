SUPERMERCADO REAL: tradição e qualidade em Adamantina

Referência em bom atendimento e variedade de produtos, o Supermercado Real, sob a direção das empresárias Léia e Mariana Dalbelo, mãe e filha, vem se consolidando como uma das melhores opções para quem busca praticidade, economia e qualidade em um só lugar.

Localizado na avenida Capitão José Antônio de Oliveira, 340, o supermercado abre suas portas cedinho, às 7h da manhã, de segunda a sábado, garantindo conveniência para quem precisa começar o dia abastecendo o lar. Com horário estendido até 20h30 durante a semana, oferece flexibilidade para todos os tipos de rotina.

No Supermercado Real, o cliente encontra um mix completo de produtos: alimentos, limpeza, higiene, padaria, feirinha e açougue, tudo organizado com cuidado e abastecido com mercadorias frescas e de marcas confiáveis.

Além da estrutura moderna, o grande diferencial está no atendimento próximo e atencioso, fruto da gestão familiar que preza pela satisfação e fidelidade dos clientes. Cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência de compra prática, rápida e completa.

Para mais informações ou atendimento, o telefone é (18) 3521-2569.

Supermercado Real – tudo o que sua casa precisa, com o carinho de uma gestão feita por quem entende de gente!

.