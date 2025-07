ARTIGO: Das terras de uma Província do faz de conta…

⁠”Trocar o maquinista não muda o destino do trem, os trilhos que saem do passado chegam ao futuro.” (Wesley D’Amico)

“Basicamente, a Gestão significa influenciar a ação. Gestão é sobre ajudar as organizações e as unidades fazerem o que tem que ser feito, o que significa ação.” (Henry Mintzberg)

By seb@r.

Em tempo de PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, deve-se considerar que os ditos pelos não ditos, ou seja, os tais DESENCONTROS continuam ocorrendo deste e do outro lado de um mesmo lado…

Porém, como sempre, sempre existe alguma ESPERANÇA (sic), isso é, pelo menos para aqueles/as que estão neste CENÁRIO PROVINCIANO, todavia, melhor ficar com aquele outro dito popular, a saber: O SOL NÃO NASCEU PARA TODOS/AS…

A MÍDIA em nível REGIOCAL, portanto, do REGIONAL para o LOCAL, como sempre, são pautadas pelos interesses mediados pelos poderes públicos, bem como, na maioria das vezes com respaldo daquela tal de JUSTIÇA, tendo em vista que a mesma, dizem, é CEGA, SURDA E MUDA…

Entretanto, com tantas MENTES MEDÍOCRES circulando nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, bem como, com APOIO dos/as PATRIOTÁRIOS/AS e reforço AMPLO, GERAL e IRRESTRITO daquela cambada da DIREIRA VOLVER, não se pode esperar muitas COISA destes/as COISOS/AS…

Pode-se afirmar foram SEIS MESES de poucas IDAS com muitas VINDAS em nível de GESTÃO PÚBLICA, mesmo assim, existem diversas possibilidades para muitas aproximações com diversas AÇÕES em áreas prioritárias para o contexto PROVINCIANO…

Do outro lado, ou seja, das denominadas PAREDES CINZAS, se bem que naquele outro CAMPI, tudo continua nas cores ALVAS, parece que vai prevalecer aquele outro dito mais do que interessante que afirma, a saber: MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Dizem, também, QUE OS NÚMEROS NÃO MENTEM, assim, a GESTÃO ACADÊMICA foi reconduzida para mais um MANDATO e respaldada pelos tais NÚMEROS disto e mais aquilo, porém, não se pode deixar de lado que este MERCADO EDUCACIONAL pertence as ORGANIZAÇÕES que trabalham por meio do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO e ações de MARKETING EDUCACIONAL…

Mas, tudo indica que PODER SER aquilo que NUNCA FOI e assim por diante, haja vista que daqui pra frente, talvez, com as denominadas DANÇA DAS CADEIRAS em nome disto ou daquilo, o MAQUINISTA possa seguir com seus VAGÕES em LINHAS DESGOVERNADAS…

Também, sempre pode ocorrer aquele ALGO MAIS, nestes ocasos, pode ser para o BEM do lado BOM ou para o MAL do lado MAU, ainda, pode ser o contrário sem problemas…

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]