Amigos do Fut de Flórida Paulista é campeão do Torneio Regional do Parque Iguaçu de Adamantina

O oportunismo do jogador floridense meio atacante Vitor ‘Vitão” fez dele o herói do título de campeão do time do Amigos do Fut F.C./ Flórida Paulista, da 6° edição do Torneio Regional do Parque Iguaçu de Adamantina.

O título conquistado dos floridense em adamantina, foi na vitória por 1 a 0, contra o bom time do Resenha E.C. Adamantina/Supermercado Godoy Rede Smart.

Além da conquista o time teve ainda o goleiro Gerson, o menos vazado da competição.

PREMIAÇÃO

Os organizadores da 6° edição do Torneio Regional do Parque Iguaçu de Adamantina premiou ainda Atlético Pacaembuense (3° Lugar), Atlético Mariápolis (4° Lugar) e o artilheiro William (Atlético Mariápolis)

16 EQUIPES

Dezesseis equipes de Adamantina e cidades vizinhas participaram da competição esportiva.

ARBITRAGEM E MESÁRIO

Luis Henrique ” Babidi” e Lucas He-Mem

ORGANIZAÇÃO

Rubira, César Gama, Lucas Freitas e David Tavane

Por: Jair Kbça – Foto: Rita Nery

.