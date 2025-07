É AMANHÃ! Boteco do Pavão celebra 1 ano com costelão e shows em Adamantina

A grande festa de 1 ano do Boteco do Pavão é neste sábado, 5 de julho, a partir das 11h, no bairro Pavão, em Adamantina – cerca de 4 km após a Eco Ville.

O evento promete reunir o melhor do turismo rural com costelão fogo de chão à vontade, arroz, mandioca, acompanhamentos e serviço completo de bar. A animação fica por conta de um verdadeiro Encontro de Violeiros, com sete atrações musicais já confirmadas: Cidinha e Paulão, Jonathan Souza e Thiago, Krica Show, Maldonado, Donizeti Show, Rick Barbosa e Adelino Nunes.



“Para nós é um momento de grande celebração. Agradecemos a Deus, aos amigos e clientes que nos permitiram chegar até aqui”, destacam os proprietários Suzy e Marrom.

A entrada é livre, mas para participar do almoço é necessário adquirir a pulseira, ao custo de R$ 35. Informações pelo telefone (11) 94176-8696, com Marrom ou com a Suzy: (18) 99759-8773.

Com a frase que guia o projeto — “O trabalho tudo vence” — o Boteco do Pavão se consolida como uma referência em ambiente familiar, música boa e sabor do interior.