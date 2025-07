Igreja Amor e Cuidado celebra 11 anos em Adamantina com unção episcopal dos bispos Toninho e Sônia Donha

A Igreja Amor e Cuidado (IAC) de Adamantina celebrou seu 11º aniversário no sábado (28), com um momento histórico: a unção episcopal do casal de pastores Toninho e Sônia Donha. A cerimônia foi conduzida pelo Bispo Marcelo Toschi, presidente das Igrejas Amor e Cuidado, e aconteceu durante uma celebração especial repleta de emoção, gratidão e propósito.

“Foi um momento inesquecível para mim e para minha esposa. Recebemos essa unção como um reconhecimento do Bispo Marcelo, dos nossos pastores, da liderança e de todas as Igrejas Amor e Cuidado”, afirmou o agora bispo Toninho Donha, ao responder às perguntas.



A unção episcopal representa, segundo a liderança da igreja, um marco de maturidade e avanço da missão. Na IAC, o bispo tem como função principal plantar, cuidar, liderar e proteger o rebanho de Deus, além de supervisionar e apoiar pastores. Atualmente, a rede de Igrejas Amor e Cuidado conta com 74 pastores em atuação em diversos estados do Brasil.

Na região da Nova Alta Paulista, além da sede em Adamantina, a igreja mantém presença em Parapuã e Lucélia, com células espalhadas por cidades como Pacaembu, Flórida Paulista, Mariápolis, Inúbia Paulista e Osvaldo Cruz. “O bispo tem a responsabilidade de cuidar, orientar e direcionar a visão aos pastores que estão sob sua cobertura”, destacou Toninho, citando Atos 20:28 como referência para o papel desempenhado.



CUIDADO, HONRA E AVANÇO DA MISSÃO

Para os novos bispos, o momento vivido é, acima de tudo, uma expressão do cuidado e honra de Deus. “A unção episcopal veio como uma confirmação de um chamado e de uma função que já vínhamos exercendo com amor e dedicação”, afirmou. Segundo ele, a unção também traz um senso ainda maior de responsabilidade: “É uma mensagem clara de que Deus continua nos conduzindo para avançar, alcançar mais vidas e fortalecer a unidade da igreja.”

A expectativa da IAC Adamantina é continuar expandindo a obra em toda a região, com a convicção de que Deus já está impulsionando esse crescimento. “Queremos fazer parte desse avanço em todas as esferas da sociedade”, completa o bispo.



ONZE ANOS DE TRAJETÓRIA FUNDAMENTADA NO AMOR E NA MISSÃO

A celebração também foi uma oportunidade para refletir sobre a caminhada da igreja ao longo dos últimos 11 anos. Baseados no texto de João 21:15-22, os pilares que sustentam essa história são o amor a Deus e às pessoas, a comunhão e unidade da igreja, a visão missionária e evangelística, e a dependência do Espírito Santo. “Esses princípios nos movem em cada ação”, explicou a liderança da IAC.

EVANGELIZAÇÃO QUE TRANSFORMA

A evangelização é uma marca registrada da IAC Adamantina. Atualmente, cerca de 1.300 pessoas participam ativamente das 115 células espalhadas pela cidade e região. Essas células são o coração do trabalho de evangelização, com encontros semanais que promovem comunhão, discipulado e transformação de vidas.



Além disso, a igreja realiza diversas ações evangelísticas e sociais, como o projeto Jesus na minha casa, orações nas madrugadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa, cultos na clínica PAI Nosso Lar, apoio a eventos beneficentes, distribuição de cestas básicas, o tradicional Auto de Páscoa, evangelismos nas ruas e atendimentos a famílias em situação de vulnerabilidade.

“Tudo isso é feito para a honra e glória de Deus, para que o Reino avance e muitas famílias sejam transformadas”, conclui a liderança da IAC Adamantina. (Por: Impacto)