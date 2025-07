San Remo derrota Mariápolis e mantém liderança na Copa Alta Paulista de Veteranos

O San Remo E.C. Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/Zé Valente/ Supermercado Godoy/ Itamar Eletrecista/ Paulão Construtor Edilson Bicalho tradicional equipe do Jardim Brasil mantém sua invencibilidade, liderança e 100% de aproveitamento na Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio.

Com os gols marcados através César “Alemão”, Adriano “Bombeiro” e Esquerdinha, o time adamantinense derrotou o lanterna Mariápolis F.C. por 3 a 1, na manhã de domingo (13) no campo da ADPM (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina) e mantém a liderança do Grupo – A com 18 pontos ganhos.

A décima sétima rodada da 18ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia apresentou ainda o Paulista Veiculo/ Parque Iguaçu F.C vencendo por 3 a 2, Associação Cruzvaldense Esportes/ Osvaldo Cruz. Os gols foram marcados através: Luciano Gigante, Heleno e contra.

Encerrando a rodada a CME de Osvaldo Cruz derrotou 1 a 0, mas não jogou devido o time do Birigui FC/ Olé Sport/ Bangolas Lanches/ Judá Artigos Esportivo Lucélia, não comparece na partida.

ARBITRAGEM

João Luiz (Araçatuba)

COORDENAÇÃO

Claudemir Tureba (Valparaiso)

JARDIM DAS ALAMANDAS ADAMANTINA

A praça de esporte do Jardim das Alamandas de Adamantina receberá no domingo (20) às 8h30, a décima oitava rodada da competição com os seguintes jogos.

No primeiro jogo às 8h30 Flórida Paulista X Pacaembu E.C., no segundo jogo Lobos F.C/ Inúbia Paulista X Brahmanos FC/ Bastos e completando a rodada ABC F.C. Lucélia/ NM Instalações Elétricas X Grupo Master/ Osvaldo Cruz.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

San Remo – 18

Pracinha – 15

CME Osvaldo Cruz – 15

ABC – 12

Grupo Master – 9

Birigui – 6

Amigos do Laío – 3

Mariápolis – 0

GRUPO – B

Parque Iguaçu – 15

Lobos – 15

Flórida Paulista – 11

Brahmanos – 10

Cruzavaldense – 8

Pacaembu – 5

Alamandas – 4

Clube dos 40 – 2

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Veteranos da Alta Paulista.

COORDENAÇÃO

Osvaldo Silva “Peixeiro”, Vinícius Bussi e Marcel Bussi.

Por: Jair Kbça

