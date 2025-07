Polícia faz reconstituição de homicídio ocorrido em Adamantina

A Polícia Civil de Adamantina realizou na manhã desta sexta-feira (18) a reprodução simulada (reconstituição) de um homicídio qualificado, ocorrido na madrugada do dia 29 de janeiro deste ano, no bairro Jardim Primavera. A ação faz parte das investigações conduzidas no inquérito policial que apura, além do homicídio consumado, uma tentativa de homicídio relacionada ao mesmo caso.

A reconstituição foi determinada judicialmente com o objetivo de esclarecer a dinâmica dos fatos, especialmente quanto à posição das vítimas e dos investigados no local do crime, bem como para confrontar os depoimentos já colhidos ao longo das investigações.