Lar Cristão firma parceria com Associação dos Engenheiros e FAI para projeto de reforma

O Lar Cristão de Adamantina acaba de firmar uma parceria estratégica com a AEAANAP (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista) e a FAI (Centro Universitário de Adamantina) para a elaboração de um projeto arquitetônico de reforma da instituição, que atualmente atende cerca de 70 crianças, de 4 a 11 anos, no contraturno escolar.

Além do projeto de modernização das instalações, a AEAANAP também doará um segundo projeto técnico voltado à regularização da entidade junto ao Corpo de Bombeiros, contribuindo para garantir mais segurança e adequação às normas vigentes.

A iniciativa contará ainda com a participação ativa dos estudantes do curso de Engenharia Civil da FAI. Por meio de um concurso interno, os alunos apresentarão propostas para a reforma e a melhor ideia será premiada. A ação proporciona aos estudantes uma oportunidade prática de aprendizado e engajamento social.

A proposta foi oficializada durante reunião realizada na última segunda-feira (14), com a presença de representantes das três instituições. Estiveram presentes o presidente do Lar Cristão, Sebastião Torturelo; o vice-presidente, Paulo Cervelheira; o diretor tesoureiro, Alcio Ikeda; a diretora da entidade, Bibiana Chaves; o reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza; o vice-reitor, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares; o coordenador do curso de Engenharia Civil, Osmar Pereira da Silva Júnior; e o engenheiro e conselheiro federal do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Eng. Daniel Robles.

Localizado na Alameda Antônio Buzzeto, 50, na Vila Olivero, o Lar Cristão desenvolve atividades voltadas ao desenvolvimento integral das crianças, com foco em recreação, socialização e fortalecimento de habilidades cognitivas e emocionais.

Em agradecimento, o diretor tesoureiro Alcio Ikeda destacou a importância da união de forças: “A Diretoria do Lar agradece essas parcerias que estão surgindo, especialmente a Associação, na pessoa do engenheiro Daniel Robles.”

A parceria representa um passo importante para a melhoria da estrutura do Lar Cristão, reafirmando o compromisso das instituições locais com a responsabilidade social e a formação cidadã.

.