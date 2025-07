ARTIGO: Província, “Paredes Cinzas” e mesmice de sempre…

“A universidade desenvolve todas as capacidades, inclusive a estupidez.” (Anton Tchekhov)

“Hoje em dia, a universidade é o local onde a ignorância é levada às últimas consequências.” (Millôr Fernandes)

By seb@r.

Pra não esquecer, PERSONAGENS citadas neste texto, isso é, de maneira IRÔNICA, tendo em vista que a CRÍTICA acaba ficando no VAZIO do SENSO COMUM, ou seja, a FICÇÃO está mais do que presente aqui e ali, portanto, TUDO E NADA AO MESMO TEMPO DESTE TEMPO, pode ser uma simples COINCIDÊNCIA…

Porém, como sempre, faz-se necessário estar em SINTONIA com os DESENCONTOS patrocinados pela tal MESMICE DE SEMPRE que circulam de um lado para o outro em terras PROVINCIANAS…

Nos lados das denominadas, PAREDES CINZAS, pelo menos em um dos CAMPIS, registra-se que o MAQUINISTA vai continuar com os mesmos VAGÕES do outro tempo, isso é, até o momento, apenas uma MUDANÇA (sic), se bem que está mais pra aquele dito popular que afirma, a saber: TROCOU SEIS POR MEIA DUZIA…

Mas, de um jeito ou de outro, pode SER aquilo que NUNCA FOI naqueles lados que estão CINZAS faz alguns meses, pra variar, tudo MUDA sem mais e com muito menos…

Espera-se que nos próximos meses, considerando que o MERCADO EDUCACIONAL continua dinâmico e seletivo, todavia, exige-se COMPETÊNCIA, QUALIFICAÇÃO e COMPROMISSO com as PROPOSTAS em nível de GESTÃO ORGANIZACIONAL…

Também, do outro lado do PODER, ou seja, GESTÃO MUNICIPAL, tudo indica que NADA SE CRIA, TUDO SE COPIA, tal qual a máxima da área da PUBLICIDADE; entretanto, pode ser que VOCÊ ERA FELIZ E NÃO SABIA…

Não se pode esquecer que foram OITO ANOS de GESTÃO PINOQUIANA nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, assim, tudo indica que o tal do ODORICO e sua EQUIPE DE APOIO, isso é, se continuar em ritmo daquela outra GESTÃO, isso mesmo, do tal TARTARUGA, se bem que pode ser aquela outra proposta, ou seja, do CÁGADO e tudo fica na MESMICE DE SEMPRE…

Tal qual este CONGRESSO que possui uma MAIORIA de MENTES MEDÍOCRES, ainda, travestidos de PATRIOTÁRIOS/AS, pode-se afirmar que o LEGISLATIVO PROVINCIANO, também, possui seus PERSONAGENS mais do que interessantes, porém, nestes OCASOS DE UM TALVEZ, pode ser que aconteça algum MILAGRE ou SURPRESA para o BEM COMUM nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Todavia, diz aquele outro dito mais do que popular, QUEM ESPERA, SEMPRE ALCANÇA…

Como escrevi antes das ELEIÇÕES deste lado, VOTEI EM BRANCO PARA O EXECUTIVO PROVINCIANO, ainda, o VEREADOR que levou o meu VOTO, infelizmente, NÃO FOI ELEITO, desta forma, continuo como um OBSERVADOR ATENTO das idas e vindas dos dois lados de um mesmo lado, ou seja, PAREDES CINZAS e GESTÃO MUNICIPAL…

Pra reforçar, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

