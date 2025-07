PL aprovado na Câmara declara CAMFRA de Utilidade Pública Municipal

Na sessão ordinária realizada segunda-feira (7) a Câmara aprovou o (Projeto de Lei nº 030/2025, de autoria dos vereadores Edinho Ruete e Aguinaldo Pires Galvão, que declara de utilidade pública municipal a CAMFRA (Cooperativa Agrícola Mista Familiar da Região de Adamantina.

A entidade conta atualmente com mais de 80 cooperados ativos que representam diretamente dezenas de famílias agrícolas da região.

“A CAMFRA tem como função principal apoiar os pequenos agricultores rurais com ações de capacitação, comercialização coletiva, assistência técnica e estímulo ao Cooperativismo”, destacam os autores.

Após a Com a aprovação unânime no plenário do Poder Legislativo, o PL foi endereçado ao Poder Executivo para sanção e promulgação.

Por Folha Regional Adamantina

