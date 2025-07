Reinaugurado, Horto Florestal fica aberto um dia na semana para receber visitantes

Na manhã da última segunda-feira (30) o Horto Florestal Municipal foi reinaugurado pela Prefeitura de Adamantina por meio da secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, após uma série de melhorias executadas, como pintura, reparos elétricos e limpeza da área.

Localizado no Parque dos Lagos, próximo à Base da Polícia Rodoviária, o espaço conta com diferentes espécies arbóreas e agora ficará aberto um dia na semana, inicialmente, para a visitação com a presença de um servidor municipal.

“Temos previstos ainda outros investimentos, como poço artesiano, energia fotovoltaica e câmeras de monitoramento”, adiantou o secretário municipal de agricultura, abastecimento e meio ambiente Luís Henrique Fernandes ‘Tito’.

A revitalização e utilização do Horto Floresta tem como objetivo, segundo a gestão, a preservação e a conscientização do reflorestamento, um avez que pode ser usado para possibilitar momentos de lazer, sem deixar de lado a visão cultural e educacional.

“Vamos abrir aos domingos e esperamos que os adamantinenses venham visitar e conhecer esse espaço cercado de natureza, paz e tranquilidade. Estão todos convidados”, disse Tito.

Por Folha Regional Adamantina

.