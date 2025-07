Professor da FAI é aprovado em doutorado em Biotecnologia Médica pela Unesp de Botucatu

O professor Renato Bolgue Cardin, médico oftalmologista e docente do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (FAI), foi aprovado no processo seletivo para o curso de doutorado profissional em Biotecnologia Médica, ofertado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Botucatu. A conquista representa mais um passo significativo na trajetória acadêmica e profissional do docente, que há sete anos contribui com a formação dos estudantes da FAI.

Com catorze anos de atuação na área médica, o professor destaca que sua decisão de ingressar no doutorado foi motivada pelo desejo de aprofundar conhecimentos científicos e integrar a biotecnologia à prática clínica e ao ensino superior.

“O momento de avançar para o doutorado foi motivado pelo desejo de expandir meus conhecimentos, integrar inovações tecnológicas ao meu trabalho clínico e acadêmico, além de contribuir para o avanço da pesquisa em saúde ocular. Essa oportunidade representa uma fase de consolidação do meu compromisso com a excelência, a inovação e a educação na medicina”, afirma Cardin.

Durante o primeiro semestre de 2025, Renato atuou como aluno especial no programa. No segundo semestre, foi aprovado como aluno regular e agora irá desenvolver uma pesquisa voltada ao tratamento da catarata infantil, com foco na criação de um novo protocolo de implante de lentes intraoculares para essa faixa etária.

“O doutorado permitirá trazer para as aulas uma visão mais atualizada, fundamentada em pesquisa de ponta. Isso qualifica a formação dos estudantes e fortalece o estímulo à inovação e ao pensamento crítico”, explica o professor.

Além de enriquecer a prática docente, o novo ciclo acadêmico também amplia sua capacidade de orientar pesquisas, colaborar em estudos interdisciplinares e incorporar novas tecnologias ao ensino médico, em sintonia com as demandas atuais da saúde.

Renato faz questão de agradecer ao corpo docente da FAI, em especial aos professores doutores Daniela Vieira Buchaim e Alessandro Ferrari Jacinto, que incentivaram seu ingresso e permanência na pós-graduação. Ele também reconhece o apoio essencial da família, colegas de profissão e estudantes.

“Acredito que a integração entre a prática clínica, a pesquisa e o ensino é fundamental para transformar a ciência em benefícios reais aos pacientes. Estou comprometido em atuar com ética, inovação e excelência na promoção da saúde ocular e na formação de futuras gerações”, conclui.

Por Jesana Lima – Colaborou: Priscila Caldeira