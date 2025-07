Com iniciativa da ADNAP, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro realizam carreata em Adamantina

Na manhã deste domingo (20), apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro promoveram uma carreata em Adamantina, como parte de uma mobilização nacional com o mote da “defesa da liberdade”. A ação foi organizada pela ADNAP (Associação Direita da Nova Alta Paulista) e atraiu simpatizantes do ex-presidente tanto da cidade quanto de municípios vizinhos.

A concentração aconteceu nas imediações do trevo principal de Adamantina e percorreu diversas vias da cidade até o Parque dos Pioneiros, onde o grupo se dispersou. A manifestação local foi sincronizada com outras carreatas e atos realizados em diferentes regiões do país, em resposta às recentes decisões judiciais envolvendo o ex-presidente.

Na última sexta-feira (18), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou medidas cautelares contra Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica, entrega do passaporte e proibição de contato com outros investigados. A decisão repercutiu fortemente entre apoiadores do ex-presidente, que reagiram com mobilizações em diversas cidades brasileiras.

A ADNAP, que coordenou o ato em Adamantina, também se manifestou por meio das redes sociais no sábado (19), reforçando sua posição política e conclamando seus seguidores à mobilização. “A ADNAP reafirma seu compromisso com os valores da direita conservadora, com o Estado de Direito, com a liberdade de expressão, com o respeito às instituições e, acima de tudo, com o povo brasileiro”, diz a publicação. O texto ainda orienta os apoiadores a manterem “serenidade e prudência” e destaca a importância da união e da vigilância em momentos como o atual.

“Apoiar o presidente Jair Bolsonaro neste momento é apoiar milhões de brasileiros que acreditam em um país livre, próspero e respeitador da Constituição. Seguiremos vigilantes, mobilizados e comprometidos com a verdade, com a justiça e com a liberdade. O Brasil pertence ao seu povo”, finaliza o comunicado.

A carreata foi pacífica e acompanhada por agentes de trânsito e segurança, sem registro de incidentes até o momento.

