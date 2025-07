Caixas para coletar sugestões de usuários dos serviços públicos são disponibilizadas em diferentes pontos

Com o objetivo de ouvir sugestões da população que é usuária dos serviços públicos municipais, o Conselho Municipal de Usuários dos Serviços Públicos (COMUSP) disponibiliza em diferentes espaços públicos caixas de sugestões.

As caixas são itinerantes e, a partir desta segunda-feira (21), elas foram colocadas: biblioteca municipal Jurema Citeli, Paço Municipal; UBS do Jardim Adamantina; UBS Cecap; UBS Dorigo; agendamento; CAPS; Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária; sede da OAB; escola Navarro de Andrade; Escola Eunice Maris e escola Pequeno Príncipe.

Todas as caixas contam ainda com um formulário em que o usuário do serviço poderá assinalar a resposta e dar a sua sugestões tanto de maneira anônima ou, caso prefiram, poderão se identificar. As reclamações, por sua vez, podem ser direcionadas à Ouvidoria do município.

Entenda o que é o COMUSP

O COMUSP foi implantado na cidade, nos termos da Lei Federal nº 13.460/17 e do Decreto Municipal nº 6.637, de 07 de dezembro de 2022. O conselho tem como função principal o acompanhamento e a avaliação dos serviços públicos municipais e está vinculado à Controladoria-Geral do Município.

Além disso, cabe ao conselho: acompanhar a prestação dos serviços públicos municipais; participar da avaliação dos serviços públicos municipais prestados; propor melhorias na prestação dos serviços públicos municipais; contribuir com a definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário de serviços públicos municipais, entre outras.