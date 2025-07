Iniciado programa para acabar com a fila de 6 mil exames médicos pendentes na Saúde Municipal

Com a meta de realizar cerca de 6 mil exames médicos, seguindo os valores da Tabela SUS Paulista, o que reduzirá a fila que se acumulou nos últimos anos e aumentou na pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Adamantina por meio da Secretaria Municipal de Saúde iniciou a implementação do programa Zera Fila.

No desenvolvimento da ação, conforme explicou ao Impacto Notícias a secretária Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, serão viabilizados procedimentos fundamentais para diagnóstico e acompanhamento médico, como mamografias, colonoscopias, ressonâncias magnéticas, ecocardiografias, cirurgias de catarata, endoscopias, tomografias, densitometrias ósseas e vários tipos de ultrassonografias.

“O Zera Fila representa um grande avanço para garantir direitos de quem precisa e melhorar o cuidado com a saúde dos adamantinenses. É uma resposta concreta da gestão para reduzir o sofrimento de quem aguarda exames há muito tempo”, desta-cou a secretária.

Para viabilizar a ação, a Secretaria de Saúde garantiu um repasse de R$ 1,1 milhão, recurso conquistado por meio de articulação com a deputada federal Adriana Ventura (Partido Novo). A ideia do projeto foi amadurecida durante uma visita da parlamentar à Santa Casa de Adamantina, junto com o prefeito José Tiveron, vereadores e profissionais da saúde.

A Santa Casa de Misericórdia e o CIS (Centro Integrado de Saúde) serão parceiros na realização dos exames, atuando como prestadores de serviço. O lançamento oficial do Zera Fila ocorreu em 20 de maio, quando o projeto foi entregue à deputada. Poucos dias depois, o recurso foi aprovado e liberado.

Segundo a Secretaria de Saúde, o objetivo é zerar a fila até o fim do cronograma acordado com os prestadores, mas o prazo dependerá da agilidade dos atendimentos. Com a retomada de exames que muitos pacientes aguardam há anos, a expectativa é de impacto positivo na qualidade de vida e no atendimento à população.

