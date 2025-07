Prefeitura de Adamantina nomeia Comissão Organizadora da ExpoVerde 2025

A Prefeitura de Adamantina publicou o decreto nº 7141 de 14 de julho de 2025 que dispõe sobre a constituição da Comissão Organizadora da ExpoVerde 2025 – 33ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina, sobre a presidência de Reinaldo Tiveron Filho.

Integram ainda a comissão como vice-presidente Thiago Ribeiro Benetão; diretor executivo Luis Henrique Fernandes, secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA); diretor de expositores, Carlos Alberto Gomes Barbosa, secretário de Desenvolvimento Econômico; diretor de infraestrutura, Eder Carlos Bonfain, secretário de Obras e Serviços e diretor de rodeio, Luiz Alexandre dos Santos Hagui, secretário de Esportes, Lazer e Recreação (SELAR).

A comissão ainda conta com o coordenador de execução, Fabio Carlos Pereira Faria; coordenadora de exposição, Ana Flávia Duarte; coordenador de estrutura e montagem, Rodrigo Toshiaki Shioda; coordenador de provas, a vice-prefeita Lucia Haga; na coordenação agropecuária foram nomeados Fernando Manicardi e Débora Cecília e na coordenação de publicidade, Natacha Dominato e Jesana Lima.

Fazem parte também da comissão organizadora Vilma Guelsi de Alcântara como secretária geral; Rodrigo Expedito Leite Melim, como primeiro secretário e Camila Moralles Cornacini, como segunda secretária; Paula Andreia Valese como primeira tesoureira e Gilmar Bosso como segundo tesoureiro e, ainda, como assessoria jurídica Juliana Bressan e Melissa Tiveron.

O evento é realizado pela Prefeitura do Município de Adamantina, com apoio da Câmara Municipal e acontecerá de 04 a 07 de setembro.

A 33ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina conta com a participação de empresários e expositores da cidade e região com entrada franca, todos os dias.

.