Fabiano, da dupla com César Menotti, capota carro na BR-040, em Juiz de Fora

O acidente foi no km 771 da rodovia e, conforme o Corpo de Bombeiros, aconteceu após um veículo quase parar à frente do músico. Ele tentou desviar, entrou na contramão e bateu de lado em outro automóvel, de um tenente da Polícia Militar, que estava de folga. Em seguida, o carro do cantor capotou.

No momento da chegada dos bombeiros, as três vítimas, incluindo Fabiano, já estavam fora dos carros, conscientes e orientadas. Uma dos homens, que é secretário de Fabiano, teve um corte na mão direita e foi atendimento pela ambulância da Concessionária EPR Via Mineira.

Já Fabiano e o motorista do outro veículo dispensaram atendimento médico.

Horas depois, nas redes socais, o cantor comentou o corrido.

“Vocês devem ter visto as notícias de um acidente que nós sofremos hoje. E eu e o Heleno vindo de Belo Horizonte pro interior do Rio de Janeiro, para Cordeiro, pro show de hoje”, contou. “Tivemos um livramento muito grande na [BR] 040, bem próximo a Juiz de Fora, mas graças a Deus, apesar do carro ter acabado, nós estamos muito bem”.