Nas penalidades Itália conquista o título de campeão do Campeonato Interno da Vila Freitas de Adamantina

Em uma partida muita equilibrada e várias chances de gols desperdiçadas entre as equipes Itália e França, a grande final do Campeonato Interno da Vila Freitas terminou no empate em 1 a 1 no tempo normal. Com gols saindo na 1° etapa através de Rafael Boiago (França) e na 2° etapa com Marcinho Bela Vista (Itália) empatando nos minutos finais.

A Itália sagrou-se campeão do Campeonato Interno de Futebol Médio da Vila Freitas ao vencer nas penalidades com o jogador Carlin Ronaldo convertendo a última cobrança e garantindo o título.

A disputa final foi realizada no domingo (20) na praça de esporte do bairro.

O coordenador Gilson Bia premiou ainda na competição o goleiro menos vazado Tonho (Alemanha) e o artilheiro Marcinho Bela Vista (Itália).

ARBITRAGEM

Danilo Tinetti com excelente atuação.

ORGANIZAÇÃO

Associação dos Moradores da Vila Freitas.

Por: Jair Kbça

.