ARTIGO: Província, patriotários/as e mentes medíocres…

“Eu sou canção do exílio – inteligência colonizada.

Segredo para mais de 500 anos.

Império de sem terras, de sem tetos e de sem vergonhas.”

(extraído do poema “Woolfs e Stornis aqui dentro” / Lisa Alves)

By seb@r.

Pra reforçar, este TEXTO está entre as muitas IRONIAS que estão em todos os cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, bem como, nas TEORIAS DA FICÇÃO, assim, qualquer IDENTIFICAÇÃO com a REALIDADE, deve ser encarada (sic) como uma SIMPLES COINCIDÊNCIA…

No mais em meio ao tudo de menos, na semana passada, ocorreram nos quatro cantos deste denominado PAÍS DO FAZ DE CONTA, bem como, nesta PROVÍNCIA mais do que interessante, muitas MANIFESTAÇÕES, todas com os IDIOTÁRIOS/AS travestidos de PATRIOTÁRIOS/AS com suas eternas MENTES MEDÍOCRES…

O mais interessante, isso é, a MEDIOCRIDADE esteve marcando presença em todos essas ATOS em defesa dos GENOCIDAS, tendo em vista que no período da PANDEMIA, partiram para o outro lado deste TEMPO do TEMPO, mais de 700 mil pessoas, isso de acordo com FONTES OFICIAIS, entretanto, este NÚMERO pode ser o DOBRO, talvez, o TRIPLO…

Assim, não tem como deixar de lado que tais MANIFESTAÇÕES foram e continuam sendo PATROCINADAS pelos denominados e famigerados/as PATRIOTÁRIOS/AS, isso mesmo, a turma da tríade DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA…

Porém, como sempre, tais CARRETAS e PASSEATAS, todavia, todas foram LIMITADAS nos números, pois, apenas aqueles/as que estão completamente FORA DA REALIDADE, aqui, estão incluídos todas as áreas com seus PERSONAGENS ALIENADOS/AS e MANIPULADOS/AS pela DESINFORMAÇÃO das REDES SOCIAIS E MÍDIA tradicional…

Portanto, não se pode esperar muitos destas MENTES MEDÍOCRES em terras provincianas, também, o GENOCIDA MOR continua com a MESMICE DE SEMPRE, ou seja, tocando o BERRANTE e conclamando a MANADA com suas BANDEIRAS, CAMISETAS AMARELAS e outros…

Estão, ainda, reforçando os DESENCONTROS relacionados com as URNAS ELETRÔNICAS, também, isto e mais aquilo para tentar DEFENDER o INELEGÍVEL, ainda, o DITO CUJO será PRESO de um jeito ou de outro com a ORCRIM…

Todos/as os/as APOIADORES/AS são GOLPISTAS, tal qual aqueles/as que marcaram presença com suas MARCHAS nas proximidades desta ou aquela UNIDADE MILITAR, todavia, não se pode esquecer o ROUBO DAS JOIAS… VACINAS… COMPRA DE IMÓVEIS COM MOEDA CORRENTE… PRIVATIZAÇÕES…

Recado para todos/as os/as PROVINCIANOS/AS, a saber: PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

