Igreja Presbiteriana de Adamantina celebra 70 anos neste mês com programação especial

A Igreja Presbiteriana de Adamantina está em festa. Neste mês de julho, a instituição religiosa celebra 70 anos de organização com uma série de cultos e atividades voltadas à comunidade. A programação especial teve início no dia 5 e segue até o dia 20 de julho, reunindo crianças, jovens e adultos.

O culto de aniversário ocorreu no domingo, 13 de julho, realizado às 19h no templo da igreja, situado na Alameda Santa Cruz, 465, no centro de Adamantina.

Em sua fala, o Reverendo Múcio Martins Jr., que está à frente da igreja, destacou a trajetória de fé da congregação ao longo das décadas: “As lutas que uma igreja enfrenta são a oportunidade dada por Deus para que a igreja ore. Certamente que a nossa igreja enfrentou muitas lutas nesses 70 anos. Todavia, irmãos se empenharam a orarem suplicando a graça do Senhor. E Ele ouviu as orações durante todos esses anos e tem nos agraciado com muitas bênçãos. Nos três últimos anos – que é o tempo que estou aqui – Deus nos abençoou com a organização da UMP, da UPA e da UPH.”



A programação festiva incluiu ainda uma Tarde Feliz com Jesus para crianças de 4 a 11 anos, cultos da União Presbiteriana de Homens (UPH) e da União da Mocidade Presbiteriana (UMP), além de um Culto Missionário marcado para o próximo domingo, 20 de julho, às 19h.

Jéssica Nakadaira/Diario do Oeste – Foto: Massarotte / Adamantina NET