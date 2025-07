Adamantina conquista heptacampeonato no biribol dos Jogos Regionais

A equipe de biribol de Adamantina conquistou neste sábado (19) o heptacampeonato consecutivo nos Jogos Regionais ao vencer Marília por 2 sets a 1 na grande final. A partida foi disputada no Tênis Clube de Presidente Prudente, que sedia os jogos da modalidade nesta edição.

Com o título, Adamantina garante vaga nos Jogos Abertos do Interior, reafirmando sua hegemonia regional na modalidade. Os atletas responsáveis pelo feito são João Gabriel Bortoletto Forti, Felipe Morelli, Marlon Boer e Ivaldo Prado.

Apesar de a sede oficial dos Jogos Regionais de 2025 ser o município de Ourinhos , algumas modalidades — como o biribol — ocorrem em cidades da região. A competição segue até o dia 26 de julho e reúne representantes de 65 municípios que integram a 7ª região esportiva do Estado de São Paulo.

Adamantina participa da edição com 120 atletas, distribuídos em 15 modalidades, incluindo voleibol, futebol, futsal, karatê, tênis de mesa, biribol, atletismo, capoeira, vôlei de praia e tênis. Neste ano, os Jogos contam com 24 modalidades, uma a mais do que em 2024, divididas nas categorias sub-21 e livre. (Por: Impacto)