Curso de Odontologia da FAI recebe equipamento de alta tecnologia para exames de imagem

O Curso de Odontologia do Centro Universitário de Adamantina, por meio da Pró-Reitoria de Ensino (PROENS), recebeu a instalação de um novo equipamento de alta tecnologia para exames de imagem. A novidade foi implantada com o apoio técnico de um representante da empresa Genoray, responsável pela instalação e treinamento da equipe.

O moderno aparelho permitirá a realização de radiografias panorâmicas, tomografias e telerradiografias de face, ampliando as possibilidades de diagnóstico, ensino e pesquisa no curso.

Na última semana, a equipe da Clínica de Odontologia e do Setor de Radiologia passou por um treinamento exclusivo com o técnico da empres a, envolvendo docentes, a coordenadora do curso, a responsável técnica (RT) da clínica e outros profissionais do setor.

A coordenadora do curso de Odontologia e do Programa de Odontologia Hospitalar e Assistencial, professora doutora Lithiene Ribeiro Castilho Padula, destacou a importância da aquisição. “O equipamento tem uma tecnologia inexplicável, de primeiro mundo! Agradeço a Deus pela oportunidade oferecida ao nosso curso e a todos que serão ricamente beneficiados: alunos, pacientes e docentes, nas diferentes esferas – ensino, pesquisa e extensão.”

A professora Angélica Cristina Fonseca, responsável técnica do Setor de Radiologia, será a encarregada pela realização dos exames com o novo equipamento.

Por Jéssica Nakadaira

