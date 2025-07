Câmara estuda mudança para novo prédio temporário, mas não descarta construção da sede própria

O presidente Edinho Ruete (NOVO), em conversa com a reportagem do Jornal Folha Regional na manhã de quinta-feira (24), confirmou que a Câmara Municipal pode ter uma nova sede. “Surgiu a possibilidade de mudarmos para um prédio novo. Estamos estudando, junto com a Prefeitura”, revelou.

Hoje a Casa de Leis está instalada no 1º andar do Paço Municipal. Além de problemas estruturais recorrentes, o espaço físico se tornou restrito para abrigar as atuais estruturas administrativa e legislativa. O maior reflexo da necessidade de um local mais amplo é a aparente falta de espaço para o público no plenário, que comporta apenas 32 pessoas sentadas.

Ainda de acordo com Edinho, existe uma conversa com o Executivo para um acordo, visando a economia aos cofres públicos. “Eu só aceitaria se economizássemos: nós iríamos para o novo prédio e a Prefeitura teria que ocupar este espaço – atual sede da Câmara – com repartições públicas que estão em imóveis alugados pela cidade, assim reduziria os gastos com locações”, explicou.

O presidente deixou claro que o aluguel do novo prédio ficaria sob a responsabilidade do Poder legislativo.

Vale lembrar que existia recurso destinado pela Prefeitura de Adamantina desde o segundo semestre de 2022, no valor de 250 mil, para viabilizar a fase inicial das obras do prédio próprio da Câmara, mas até então a construção não foi iniciada. O projeto também estaria pronto, faltando somente a abertura do processo licitatório que definiria a empresa responsável em executar os serviços. E o terreno está reservado na Rua Josefina Dall’Antônia Tiveron, entre as sedes do Tribunal de Contas e do CREA/SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo).

“Mesmo se der certo a mudança para o prédio temporário, a construção da nova sede própria ainda na nossa gestão não está descartada”, afirmou Edinho.

Por Folha Regional Adamantina

.